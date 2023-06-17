Подкормка из гороха и овсянки удвоит урожай огурцов

Колотый горох сдержит многие вещества, полезные для огурцов и способные увеличит урожай растения.

Для использования в качестве подкормки горох нужно насыпать в специально выкопанную траншею прямо на грядке.

Эта подкормка действует достаточно долго, использовать ее нужно только один раз за весь сезон.

Для приготовления удобрения из овсяных хлопьев нужно один стакан продукта высыпать в 10 л воды, настоять 3 дня и вылить по литру под каждый куст.