Что посадить на садовой клумбе для беспрерывного цветения: лучшие варианты

21:31 2023-06-17

Чтобы клумба на участке радовала глаз цветением весь сезон, нужно правильно подобрать растения.

Осенью следует посадить луковицы крокусов, нарциссов, тюльпанов, гиацинтов. Они зацветут весной.

На клубе стоит найти место для многолетников. Особенно длительное цветение у маргариток, конусообразных цветов.

Однолетники добавят клумбе ярких цветов. Можно посадить циннии, петунии, бархатцы, все они нетребовательны к уходу.

Все это будет прекрасно смотреться в окружении цветущих кустарников: роз, сирени, гортензии. Но цветы нужно будет регулярно поливать и периодически подкармливать.

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