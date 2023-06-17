Что посадить на садовой клумбе для беспрерывного цветения: лучшие варианты

Осенью следует посадить луковицы крокусов, нарциссов, тюльпанов, гиацинтов. Они зацветут весной.

На клубе стоит найти место для многолетников. Особенно длительное цветение у маргариток, конусообразных цветов.

Однолетники добавят клумбе ярких цветов. Можно посадить циннии, петунии, бархатцы, все они нетребовательны к уходу.

Все это будет прекрасно смотреться в окружении цветущих кустарников: роз, сирени, гортензии. Но цветы нужно будет регулярно поливать и периодически подкармливать.