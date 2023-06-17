Кокаиновые бегемоты - наследие Колумбии от Пабло Эскобара

После убийства Эскобара, его животных переловили и переселили в государственные зоопарки. Всех, кроме бегемотов. Поймать их не получилось, поэтому их просто выпустили в колумбийские джунгли. Казалось бы, что могло пойти не так?

Недавно ученые из Калифорнийского университета заявили, что бегемоты Эскобара нарушили экосистему Колумбии.

Кроме того, что животные размножаются быстрыми темпами (Эскобар купил всего 4 бегемота, теперь их больше 80) и ведут себя агрессивно по отношению к человеку, они изменяют среду обитания своим образом жизни, будучи экоинженерами: питаясь на берегу рек и опорожняя кишечник в воде, они меняют ее состав и способствуют процветанию бактерий.

Экологи считают, что проблему нужно решать как можно скорее, так как бегемоты продолжат размножаться.

Конкретного плана пока нет как стоит поступить с «кокаиновыми» бегемотами.