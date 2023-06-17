Кто они, посетители нудистских пляжей и как к этому относятся окружающие

Менее всего готовы прилюдно обнажаться британцы (41%) и турки (35%). Интересно, что женщины в этом вопросе скромнее, чем мужчины. Загорать голыми готовы 75% представителей сильного пола, тогда как среди дам такое желание изъявляют только 66%.

В ходе опроса были названы и основные причины для отдыха на нудистском пляже.

Чаще всего люди раздеваются, чтобы получить ровный загар. Другой причиной названа некая связь с природой. Открытие для себя чего-то нового подталкивает к нудизму 39% респондентов.

Основной причиной, по которой люди игнорируют нудистский пляж, стала забота о своем теле. К нему склоняются 72% женщин и 63% мужчин.

Еще одна причина заключается в том, что многие не хотят, чтобы кто-то другой видел его вторую половинку голой.

Такое беспокойство выявлено у 65% мужчин и 46% женщин. Кроме того, люди избегают нудистские пляжи потому что уверены — такое времяпрепровождение не для них.

Из 4 281 опрошенных около 21% уже имели опыт отдыха голышом. Faraway Furniture спросила у них, какие плюсы они нашли в посещении нудистского пляжа.

Самый популярный ответ — не нужно тратиться на новый купальник. Почти половина ответили, что они смогли почувствовать себя более беззаботными. Другие заявили, что это помогло стать ближе к своему возлюбленному. Треть опрошенных сказали, что на пляже они встретили новых людей.

Авторы исследования также заявили, что ежемесячно в Google фиксируется более 500 000 запросов о нудистском отдыхе. Поэтому они уверены, что в 2020 году загорание голышом станет одной из главных тенденций в области путешествий.