Дачный эксперт рассказал, как правильно посадить капусту на дачном участке

Посадить капусту либо рано весной, либо в конце лета. В первом случае урожай будет готов к лету, во втором - к осени.

Почву перед посадкой удобряем, вносим компост, можно перепревший навоз. Потом хорошенько рыхлим.

Высаживаем рассаду или семена на расстоянии в 30-60 см друг от друга. Тут значение имеет особенность сорта.

Поливать надо аккуратно, без заливания, чтобы растения не загнили и не остановили свой рост. От избытка влаги капуста может раньше времени отцвести и увянуть.

Замульчируйте посадки органикой, подойдут солома, компост. Это удержит влагу внутри земли. Также мульча помогает предотвратить появление сорной травы, держать почву в тепле.

При посадке сразу подкармливаем капусту органикой или минеральным составом, подкладываем удобрение прямо в лунку.

Не забываем про профилактические меры против вредителей и болезней. Можно использовать безвредные народные методы или натуральные препараты.

Убирать кочаны можно, когда они потвердеют и будут крупными. Срезаем головки у основания, при этом пару наружных листов оставляем.

С кочана удаляем плохие листья, укладываем на хранение. Подойдет прохладное, темное место.