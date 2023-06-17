Дачный эксперт рассказал, как правильно посадить капусту на дачном участке

Посадить капусту либо рано весной, либо в конце лета. В первом случае урожай будет готов к лету, во втором - к осени.
Почву перед посадкой удобряем, вносим компост, можно перепревший навоз. Потом хорошенько рыхлим.
Высаживаем рассаду или семена на расстоянии в 30-60 см друг от друга. Тут значение имеет особенность сорта.
Поливать надо аккуратно, без заливания, чтобы растения не загнили и не остановили свой рост. От избытка влаги капуста может раньше времени отцвести и увянуть.
Замульчируйте посадки органикой, подойдут солома, компост. Это удержит влагу внутри земли. Также мульча помогает предотвратить появление сорной травы, держать почву в тепле.
При посадке сразу подкармливаем капусту органикой или минеральным составом, подкладываем удобрение прямо в лунку.
Не забываем про профилактические меры против вредителей и болезней. Можно использовать безвредные народные методы или натуральные препараты.
Убирать кочаны можно, когда они потвердеют и будут крупными. Срезаем головки у основания, при этом пару наружных листов оставляем.
С кочана удаляем плохие листья, укладываем на хранение. Подойдет прохладное, темное место.
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