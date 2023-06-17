Дэвид Бекхэм только что разработал пару пользовательских Maserati

Бекхэм использовал технологию кастомизации марки, чтобы воплотить свое видение в жизнь.

В первом были использованы элементы Maserati Quattroporte Royale 1986 года выпуска, которых было изготовлено всего 51.

Они имеют темно-зеленый оттенок, который Maserati называет “Verde Royale”, и обивку из медово-коричневой кожи.

Второй дизайн - дань уважения купе Maserati Ghibli 1967 года выпуска.

Их внешний вид выполнен в темно-лазурном цвете, описываемом как синий “Night Interaction”, с коричневой кожей салона.

Оба автомобиля, которые также будут доступны для покупки, вдохновлены историческими новинками итальянского бренда и гардеробом Бекхэма.