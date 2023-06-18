Илон Маск предложил миру неожиданную сделку

Он воспользовался возможностью, чтобы отправить мощное сообщение миру. В этом послании Маск решил вдохновить людей по всей планете, вселить в них оптимизм и желание превзойти самих себя.

Сообщение состоит из двух частей. В первой части предприниматель призывает людей расширить свет человеческого сознания, ведь они единственные в этой галактике, несмотря на теории об инопланетянах.

«Люди спрашивают меня, знаете ли, видел ли я НЛО, инопланетян и тому подобное? И я не видел, и я думаю, что уже видел бы их», — сказал Маск на Viva Tech. «Итак, похоже, что мы можем быть единственным сознанием, по крайней мере, в этой галактике».

«Если так, то это довольно пугающая перспектива, потому что это означает, что свет сознания подобен крошечной свече в бескрайней тьме. И мы должны сделать все возможное, чтобы эта свеча не погасла».

«Поддержание этой свечи — это защита планеты», — сказал Маск, который уже пообещал устойчивую энергетическую экономику. Он также призывает к завоеванию других планет, чтобы распространить человеческую жизнь за пределы земли.

«Очевидно, что это означает принятие мер для обеспечения того, чтобы Земля была хорошей, чтобы Земля была безопасной и надежной для цивилизации», — сказал миллиардер

Затем он хотел быть вдохновляющим, призывая мир мечтать, праздновать жизнь, привносить оптимизм в нашу повседневную жизнь.

«Жизнь не может заключаться только в решении одной проблемы за другой. Нам нужны вещи, которые нас вдохновляют. Я имею в виду, нам нужны вещи, которые трогают наши сердца, и чтобы, когда вы просыпаетесь утром, вы были взволнованы тем, что живы».