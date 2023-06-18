Как обрабатывать плодовые деревья в июле: большинство садоводов делают это неправильно

Небольшие язвочки на листьях и на плодах указывают на развитие парши. Болезнью можно попытаться справиться химическими препаратами вроде «Солфана» или «Фитоспорина».
Другой вариант – измельчить 300 г чеснока, залить 2 л кипятка, настоять сутки и развести 8 л воды, а потом опрыскать деревья.
Коричневые круги на плодах – признак плодовой гнили. Заболевание лечится «Фитоспорином», а все пораженные яблоки и груши нужно удалить.
Листовая пятнистость не менее опасна, при такой болезни не обойтись без химической обработки деревьев.
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