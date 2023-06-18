Огурцы будут расти и хранится лучше, если опрыскать их марганцовкой

Марганец помогает получить хороший урожай огурцов и увеличить срок их хранения. Он также улучшает усвоение серы, фосфора, азота.

Этот элемент укрепляет стенки клеток, усиливает иммунитет растений, повышает их способность противостоять болезням.

При опрыскивании растений необходима определенная концентрация раствора, которая определяется с учетом погоды, типа почвы и этапа роста огурцов.

Раствор должен попадать на все части растения равномерно. Опрыскивание лучше проводить утром или вечером