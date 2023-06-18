Белые огурцы и синяя клубника из китайских семян: как обманывают дачников

Например, китайские продавцы предлагают семена белых огурцов. Этот вид действительно существует.
При соблюдении всех правил из посадочного материала вырастают плоды с белой кожурой без пупырышек и такого же цвета мякотью.
Вот только по вкусу они сильно уступают обычным зеленым огурцам, поэтому выращивать их стоит только для красоты.
Еще одно привлекательное предложение – синяя клубника. Однако ничего подобного картинке на пакетике с семенами вырастить невозможно: синей клубники не существует.
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