Белые огурцы и синяя клубника из китайских семян: как обманывают дачников

Например, китайские продавцы предлагают семена белых огурцов. Этот вид действительно существует.

При соблюдении всех правил из посадочного материала вырастают плоды с белой кожурой без пупырышек и такого же цвета мякотью.

Вот только по вкусу они сильно уступают обычным зеленым огурцам, поэтому выращивать их стоит только для красоты.

Еще одно привлекательное предложение – синяя клубника. Однако ничего подобного картинке на пакетике с семенами вырастить невозможно: синей клубники не существует.