Эрика Джейн перестала считать сексуальных партнеров, потому что «слишком стара»

Певице задали в Instagram вопрос о том, сколько партнеров у нее было за всю жизнь, и она ответила на него.

Эрика Джейн сказала, что давно перестала считать сексуальных партнеров, поскольку не может помнить их всех.

Откровенный ответ Эрики о ее сексуальной жизни прозвучал на фоне слухов о новом романе в ее жизни. Конечно, Эрика не стеснялась того факта, что она встречается и наслаждается одиночеством , но тот факт, что ее заметили бегающей с женатым мужчиной, вызывает у некоторых удивление.

Речь идет об отношениях с адвокатом Джимом Уилксом . Их видели вместе бегущими по Лас-Вегасу. Казалось, что между ними что-то назревало, но Эрика и Джим быстро опровергли слухи . Джим разместил фотографию своей жены в Instagram, а представитель Эрики опубликовал заявление, в котором сказано, что они просто друзья.