Google предостерегает своих сотрудников от использования чат-ботов с искусственным интеллектом

В феврале Bard допустил фактическую ошибку во время своей первой демонстрации. 13 июня главный регулятор данных Европейского Союза заявил, что Google придется отложить запуск Bard в ЕС из-за проблем с конфиденциальностью.

Ирландская комиссия по защите данных заявила, что технический гигант до сих пор не предоставил достаточно информации о том, как его генеративный инструмент искусственного интеллекта защищает конфиденциальность европейцев, чтобы оправдать запуск в ЕС.

Заместитель комиссара Грэм Дойл сказал, что у комиссии «на данный момент не было ни подробного брифинга, ни оценки воздействия на защиту данных, ни какой-либо подтверждающей документации».

Google заявил, что провел подробные беседы с комиссией и отвечает на вопросы регулирующих органов.

А 16 июня агентство Reuters сообщило , что Alphabet предупреждает сотрудников о том, как они используют чат-ботов, в том числе своего Bard, несмотря на то, что продает программу по всему миру.

Технический гигант посоветовал сотрудникам не вводить свои конфиденциальные материалы в чат-боты с искусственным интеллектом, сообщило агентство Reuters со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, и компания подтвердила это, отметив давнюю политику защиты информации.