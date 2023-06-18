Дмитрий Медведев высмеял поведение Джо Байдена

Бывший президент Российской Федерации и заместитель глав Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале посмеялся над президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Медведев отметил, что сожалеет над тем, что именно у Байдена есть контроль над процессом размещения ядерного оружия на территории европейского континента. Также он отметил, что именно США контролируют ядерное оружие в Бельгии, Нидерландах, Германии, Турции и Италии.

Он заявил о своих опасениях, так как Байден не всегда отдает себе отчет в своих действиях.