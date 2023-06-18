Путин показал лидерам стран Африки подписанный Стамбульский договор с Украиной

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с делегацией лидеров стран Африки продемонстрировал им парафированный договор с Украиной, который был заключен на переговорах в Стамбуле.

По словам главы российского государства, после отвода войск РФ с части украинский территорий, Киев отправил данный договор на свалку истории. Также Путин заявил, что договор включал в себя пункты о нейтралитете Украины и гарантиях безопасности.

"Киев парафировал Стамбульский договор с Москвой, но после вывода российских войск Украина выбросила его на свалку истории", - заявил Путин.

Напомним, что ранее африканская делегация встречалась и с президентом Украины Владимиром Зеленским.