Байден жестко ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО

По словам Джо Байдена, каждый член Альянса должен соответствовать единым стандартам.

"Они должны соответствовать тем же стандартам. Так что я не собираюсь их упрощать", — сказал он журналистам в субботу, 17 июня, перед вылетом в Филадельфию на свое первое официальное предвыборное мероприятие.

Он добавил, что Украина "сделала все, что предполагало демонстрацию способности координировать боевые действия".

"Однако есть большая проблема: безопасна ли их система? Она не коррумпирована? Соответствует ли она всем стандартам, которым соответствует любая другая страна в НАТО?" — отметил Байден.

По данным CNN, Байден и его администрация ведут переговоры с другими членами НАТО о том, как и когда Украина может присоединиться к Альянсу.

В пятницу, 16 июня, телеканал сообщил, что президент Байден доволен устранением одного из препятствий на пути Украины к членству в НАТО. Альянс откажется от Плана действий по членству для Украины, который был описан в соглашении 2008 года как "следующий шаг для Украины на ее прямом пути к членству".