В ходе интервью послу Абхазии был задан вопрос о том, возможно ли создание в Грузии по наущению Запада "второго фронта" против России.

Представитель Республики Абхазия в России Алхас Квициниа ответил, что страна готова "к любому развитию событий", поэтому постоянно проводит совместные военные учения с российскими войсками.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Запад подталкивает Грузию принять участие в военном конфликте с Российской Федерацией и для этого открыть "второй фронт", потому что сейчас наступил удобный момент для возврата территорий Абхазии и Южной Осетии.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Тбилиси не намерены открывать "второй фронт".

Между тем грузинское правительство может провести референдум, чтобы узнать мнение граждан по этому вопросу. Окончательное решение будет за народом.