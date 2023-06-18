Блинкен прилетел в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином

Целью миссии, как подчеркнули в Госдепартаменте, - попытаться наладить "ответственный диалог" и улучшить взаимные дипломатические контакты.

Как отмечает Reuters, две страны, являющиеся в настоящее время крупнейшими экономиками мира, страны разделены длинным списком спорных вопросов. Переговоры Блинкена в Пекине призваны не допустить их перерастания в открытый конфликт.

В ходе двухдневного визита Блинкен проведет переговоры с министром иностранных дел Китая Цинь Ган и, вероятно, будет принят президентом Си Цзиньпином.

Визит был первоначально запланирован на февраль, но был отложен после того, как в воздушном пространстве США был сбит предположительно китайский воздушный шар-шпион.

"Обе стороны признают, что нам нужны каналы связи на высоком уровне", — заявил журналистам высокопоставленный чиновник Госдепартамента, сопровождавший Блинкена.

Он добавил, что "важно снизить риск неправильного суждения или, как говорят наши китайские друзья, остановить движение по нисходящей спирали".

Подчеркивается, что за визитом будут внимательно следить во всем мире, поскольку любая эскалация напряженности между двумя сверхдержавами будет иметь глобальные негативные последствия, особенно экономические.