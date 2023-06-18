Войска РФ в ходе СВО впервые применили новейший дрон-камикадзе Привет-82

Как сообщает российское информационное агентство ТАСС, Вооруженные силы Российской Федерации в зоне проведение специальной военной операции впервые использовали для поражения опорного пункта ВСУ дрон-камикадзе "Привет-82".

ТАСС приводит заявление конструкторского бюро "Око", которое рассказывает о технологии роботы данного дрона и том, как он был впервые применен в ходе проведения СВО.

"Использовалась технология "подхват": старт беспилотника происходил из тыла, а «подхват» осуществлялся оператором, который совершал поражение. Это первый наш аппарат, который использовался с боевой целью, и первое же применение было успешным", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о первом применении в ходе боев в Украине БРТ-камикадзе.