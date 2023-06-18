Байден: Я не собираюсь облегчать вступление Украины в НАТО

"Нет. Потому что они должны соответствовать тем же стандартам как и другие участники. Так что я не собираюсь упрощать", — сказал Байден.

Он добавил, что украинцы "сделали все, чтобы продемонстрировать способность военной координации, но есть много других вопросов", и, вчастности отметил, что сомневается, что Украина не коррумпирована.

В июле в Вильнюсе пройдет саммит НАТО , где одной из ключевых тем станет прием Украины в альянс. Понятно, что этого не случится до тех пор, пока Украина находится в состоянии конфликта, и об этом знают все вовлеченные стороны.

CNN напоминает, что о понимании этого в начале недели заявил президент Украины Владимир Зеленский.