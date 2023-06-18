Минюст Беларуси отозвал лицензию у адвоката Бирилова, защищавшего Анджея Почобута

Почобут был приговорен к 8 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии (ст.361 УК) и в разжигании вражды (ч.3 ст.130 УК) и находится под стражей с 25 марта 2021 года.

26 мая Верховный суд Беларуси отклонил его апелляцию и оставил в силе приговор суда низшей инстанции. Решение стало окончательным.

В настоящее время Александр Бирилов готовился к суду над журналистом Павлом Мажейко, ожидавшим суда в следственном изоляторе Гродно.

Государственная аттестационная комиссия обвинила адвоката в "недостаточной профессиональной квалификации".