Налог на стеклянные окна был принят Уильямом III – королем Англии

Жители Англии с 1696 года были вынуждены жить в домах либо совсем без окон, заколотив их или заложив булыжником, либо обходиться лишь небольшими окошками, налог за которые еще реально было платить.

Отсутствие окон негативно сказывалось на здоровье граждан, ведь без солнечного света в домах становилось темно и сыро, что служит хорошими условиями роста грибка и распространения туберкулеза.

Пагубное налогообложение было отменено лишь спустя полтора века – в 1851 году.