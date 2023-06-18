Мэри-Луиза Паркер высказалась в связи со свадьбой экс-избранника Билли Крудапа с Наоми Уоттс

Американская актриса Мэри-Луиза Паркер пожелала молодоженам Билли Крудапу и Наоми Уоттс "всяческого счастья" спустя 20 лет после того, как Крудап ушел от нее к другой. Звезда Голливуда тогда была на седьмом месяце беременности их сыном Паркером, которому сейчас 19 лет.

58-летняя звезда "Сорняков" поделилась своей реакцией на объявление Уоттс, что она и 54-летний Крудап поженились.

Я желаю им всего наилучшего, - сказала Паркер The Guardian. Конечно же, я искренне желаю им всяческого счастья, потому что это отец моего сына. Так что я рада за них. Я счастлива, что они нашли друг друга.

Паркер была с Крудапом в течение семи лет, прежде чем он бросил ее ради актрисы Клэр Дэйнс в 2003 году. Дэйнс и Крудап расстались примерно три года спустя, и сейчас Дэйнс замужем за актером Хью Дэнси.

Паркер, похоже, ссылается на то время в эссе под названием “Дорогой мистер таксист”. Она пишет о том, что пережила эмоциональный срыв в такси во время беременности.

Я думаю, это в меньшей степени связано с тем, что происходило в моей жизни, которая является личной для меня и всегда останется таковой. Но это был совершенно незнакомый человек, который встретил меня в очень неподходящий момент, - пояснила Паркер в TODAY в 2015 году.

54-летняя Уоттс и Крудап были романтически связаны с 2017 года, после того как ранее вместе работали над психологическим триллером Netflix “Цыганка”, сообщает People. Уоттс официально сообщила о бракосочетании, опубликовав в Instagram фото, где она в свадебном платье держит букет с Крудапом на ступеньки здания суда.

Поженились! - сказано в подписи.

Ранее Уоттс состояла в длительных отношениях с актером Львом Шрайбером. У них есть общие дети Саша, 15 лет, и Кай, 14 лет.