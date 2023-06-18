Тайны самой знаменитой гейши: какой была Минэко Ивасаки, ставшая прототипом фильма «Мемуары гейши»

Как сложилась реальная жизнь главной героини известного широкому кругу фильма "Мемуары гейши"? Этот вопрос интересен многим зрителям.

Как уточняет сайт журнала VOICE на платформе Дзен, Минэко Ивасаки продали в дом гейш, когда ей было 5 лет. В подростковом возрасте девушка стала его "визитной карточкой".

Ее доходы составляли полмиллиона долларов в год, Минэко спала не более 3 часов в сутки и едва не умерла по причине тяжелой работы. Ее разозлил принц Чарльз, а известный японский актер - разбил сердце, потому что обещал развестись с женой, но не сделал этого.

Кварталы удовольствий

Квартал Ёсивара в Эдо (ныне Токио) появился еще в 1617 году. Его основал Сёдзи Дзинъэмону - владелец одного из публичных домов. Власти города дали ему для таких целей 2 с половиной гектара.

Ёсивара напоминал настоящую тюрьму: квартал был окружен высокими стенами и глубоким рвом с водой. Девушкам-юдзё разрешали оставлять его лишь в 4 случаях: смерти родителей, посещения врача, вызову в суд и для сопровождения клиента на праздник любования сакурой Ханами.

Юдзё должны были ходить босиком, их сопровождали слуги владельца дома терпимости. С чиновниками обычно общались надзирательницы-яритэ: юдзё обязаны были хранить молчание.

В XVIII веке в квартале удовольствия жили 1750 девушек - это более половины женщин-проституток того периода. Сюда продавали девочек из бедных семей, в Ёсивару попадали сироты. Иногда направляли и женщин из благородных сословий - в качестве наказания. Попадали и сбежавшие от жестоких мужей девушки.

Состоял Ёсивара из множества публичных домов. За исключением самых дорогих, девушки сидели на верандах, которые были закрыты решетками, а мужчины прогуливались по улицам и выглядывали себе любовницу на ночь.

Как появились гейши

В Ёсиваре мужчин интересовал не только секс. Главному «блюду» предшествовали танцы, песни, сакэ. До появления юдзё посетителей веселили мужчины, которых назывались гейшами. Они устраивали немудреные игры, аккомпанировали любителям пения на музыкальных инструментах.

Первая женщина-гейша здесь появилась в 1751 году. Это была Касэн из киотского дома Огия: одна из немногих юдзё, сумевшая выплатить все долги, чтобы начать собственный бизнес. Девушки-гейши вскоре стали так популярны, что полностью вытеснили коллег-парней.

Гейши, в отличие от юдзё, могли выходить из кварталов, их приглашали на вечеринки и банкеты. В обязанности таких девушек входило умение остроумно поддерживать дружескую беседу, при этом не теряя почтительности.

Гейши шутили, играли на музыкальных инструментах, пели, танцевали, устраивали игры. Проституцией они не занимались.

Настоящие гейши были очень дорогим удовольствием. Популярность они завоевали, будучи современными и приветливыми. Гейши также славились добротой и отзывчивостью.

Чем популярнее они становились, тем чаще родители продавали своих дочек для обучения такой профессии. Танака-Минамото и стала одной из них.

Как Масако Танака превратилась в Минэко Ивасаки

Масако родилась в Киото 2 ноября 1949 года - в семье разорившегося аристократа Синэдзо Танаки. К моменту рождения девочки Синэдзо имел небольшую лавку, где продавал им самим расписанные кимоно.

Средств не хватало, и отец Масако продавал дочерей в гейши для того, чтобы пополнить семейный бюджет. В итоге дом Ивасаки окия получил 5 сестер Танака: Яэко, Кунико, Кикуко, Томико и Масако.

Чем именно Масако очаровала хозяйку Ивасаки мадам Оиму, неизвестно. Но, когда та увидела ребенка, сказала, что очень хочет удочерить малышку, сделав ее своей наследницей. Отец Масако отказывался от предложения: он не хотел, чтобы его младшая дочь стала гейшей.

Но мадам Оима настояла, раскрыв возможности, которые откроются в ее доме перед Масако, и Синэдзо сдался. Масако дали новое имя, под которым потом ее узнал весь мир - Минэко Ивасаки.

Обучение Минэко традиционно началось в 6 лет, 6 месяцев и 6 дней. В качестве наставницы к девочке приставили опытную гейшу, куратором назначили ее старшую сестру Яэко, - отмечает издание.

Но это лишь испортило малышке жизнь: она, мягко говоря, не ладила со вздорной родственницей.

Минэко учили традиционным японским танцами кё-май и пению. Ее учили игре на сямисэне, цудзуми и кото. Она осваивала каллиграфию, правила этикета и тонкости чайной церемонии. Больше всего ей нравились танцы - к ним был прирожденный талант.

Любовь к данному искусству Минэко пронесла через всю свою жизнь. Свое мастерство она показывала даже Майе Плисецкой, которую заинтересовало кё-май во время поездки по Японии.

Девочку отправили в обычную школу. Она к тому моменту уже привыкла быть «одной из Ивасаки», - пишет VOICE.

В новой семье были свои преимущества: Минэко имела всё, что хотела. Она просто заходила в магазин и брала то, что нужно. для этого надо было просто сказать: «Это для Ивасаки из Шинбаши».

В качестве ученицы-гейши Минэко дебютировала еще подростком. Девочка весила тогда 36 килограммов, а ее кимоно — 19. Балансировать при этом приходилось на высоких шестидюймовых сандалиях.

Гейша для королевы

Вскоре стало понятно, что Минэко новая звезда среди гейш. Талант девушки отмечали учителя, клиенты и даже случайные прохожие. Минэко постоянно приглашали на банкеты, и она не отказывалась, стараясь посетить как можно большее число вечеринок.

Со временем гейшу стали приглашать к знаменитостям. К примеру, Минэко развлекала президента Джеральда Форда, принца Чарльза и королеву Елизавету II.

Впрочем, Елизавета и Чарльз ей не понравились. Королева ни к одному из специально приготовленных для нее блюд не притронулась.

Я, например, всегда стараюсь хоть немного съесть, понимая: хозяева старались ради меня. Отказываться в такой ситуации очень невежливо, даже грубо, — писала гейша в мемуарах.

Принц Чарльз вообще шокировал, попросив у девушки веер и оставив на нем автограф, при этом даже не спросил: а хочет ли Минэко такой сувенир. Любимая вещь гейши в итоге была испорчена.

Была у славы и другая сторона: другие гейши ненавидели Минэко. Ей устраивали пакости: могли, скажем, натыкать иголки в подол кимоно. Отверженные поклонники нападали на улице, угрожая изнасилованием и однажды даже избили.

Став полноправной гейшей, девушка решила покинуть общий дом, сняв отдельную квартиру. Но вскоре поняла, что одна жить не сможет: она не умела даже зажечь газовую плиту. В итоге вернулась обратно: осваивать бытовые премудрости времени у нее просто не было.

Минэко работала сутками: начинала рано утром, заканчивала поздно ночью. На сон оставалось около трех часов: в таком режиме девушка жила восемь лет и чуть не убила себя. Проблемы начались с нервного истощения, а закончилось все дисфункцией почки, из-за которой гейша едва не умерла.

Впервые она влюбилась в 21 год, а избранником стал один из клиентов: японский актер Синтаро Кацу. Девушка долго отвергала женатого мужчину, который был вдвое старше ее.

Однако Синтаро сумел добился ее любви. У Минэко с ним произошел первый поцелуй, с Кацу она потеряла и невинность.

Я была в него безумно влюблена. Страсть изменила и меня саму: я стала лучше танцевать, — вспоминала японка.

Но, когда Минэко исполнилось 27, они рассталась. Актер не сдержал своего обещания развестись.

Другая жизнь

В 29 лет она бросила карьеру гейши. Хотя Минэко была все еще популярной, но сказывалась нагрузка. В 30 лет японка чувствовала себя 80-летней старухой. Кроме того, Минэко своей «отставкой» хотела привлечь внимание к жесткому регламенту жизни гейш. Но на традиции ее уход никак не повлиял: правила остались неизменными.

Минэко в итоге закрыла Ивасаки окия, доставшийся ей по наследству, и на его месте возвела 3-этажное здание с рестораном и клубом. Будучи гейшей, она зарабатывала до 500 тысяч долларов в год, потому стартовый капитал для бизнеса у нее имелся.

Именно бизнес свел Минэко с будущим мужем. Решив изучить бьюти-индустрию, женщина познакомилась со стилистом.

Увидев на стене мастерски написанную картину, не смогла сдержать свой восторг. Вскоре жена стилиста познакомила ее с автором - художником Дзинъитиро Сато.

Вскоре Дзинъитиро сделал предложение Минэко, но та его отвергла. Сато не сдавался, и вновь раз за разом предлагал выйти за него. В конце концов Минэко согласилась.

В 1982-м влюбленные сыграли свадьбу, через год появилась на свет их дочь Косукэ. Супруги построили себе дом в пригороде Киото. Сейчас самой знаменитой гейше за семьдесят, и ее муж называет себя самым счастливым человеком мира.