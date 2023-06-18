Daily Mail: Абрамович не подписал договор о передаче Киеву средств с продажи «Челси»

Днём 18 июня журналисты газеты Daily Mail сообщили, что российский предприниматель Роман Абрамович отказывается подписывать договор о передаче Украине средств, полученных им с продажи лондонского футбольного клуба "Челси". По версии DM, Абрамович хочет, чтобы часть суммы с продажи "Челси" была адресована россиянам, пострадавшим в ходе СВО.

При этом в Daily Mail утверждают, что правительство Великобритании рассчитывает на передачи Киеву ста процентов суммы со сделки по продажи "Челси" до наступления зимы.