Франсиско Нгема Ндонг и съеденная казна

Этот президент постепенно уничтожал все современное и живое в стране. Запретил образование и медицину, потом культуру, потом телевидение, потом добрался и до экономики.
Все государственные деньги Экваториальной Гвинеи хранились у него дома под кроватью.
Уместились они всего в несколько чемоданов.
В 1979-м в армии созрел заговор и Ндонга свергли. Когда военные приехали на его загородную виллу, оказалось, что президент сбежал на болота, прихватив с собой и чемоданы.
Ндонга поймали уже через пару часов. За это время он успел сжечь часть денег. Другую часть президент съел.
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