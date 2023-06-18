Франсиско Нгема Ндонг и съеденная казна

Этот президент постепенно уничтожал все современное и живое в стране. Запретил образование и медицину, потом культуру, потом телевидение, потом добрался и до экономики.

Все государственные деньги Экваториальной Гвинеи хранились у него дома под кроватью.

Уместились они всего в несколько чемоданов.

В 1979-м в армии созрел заговор и Ндонга свергли. Когда военные приехали на его загородную виллу, оказалось, что президент сбежал на болота, прихватив с собой и чемоданы.

Ндонга поймали уже через пару часов. За это время он успел сжечь часть денег. Другую часть президент съел.