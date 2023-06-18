Жан-Бедель Бокасса и коронация

В 1976-м Бокасса решил короноваться с титулом Императора. Коронацию готовили около года.

Расходы на торжества превысили миллиард долларов, причем большая часть этих денег была конфискована у населения и иностранных компаний.

На коронацию были приглашены главы всех стран мира, но никто из них не приехал.

Бокасса был свергнут французским спецназом. Император имел в мире весьма скверную репутацию. Его подозревали в каннибализме.

Дружба с таким человеком вредила репутации Франции.