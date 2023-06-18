Жан-Бедель Бокасса и коронация

В 1976-м Бокасса решил короноваться с титулом Императора. Коронацию готовили около года.
Расходы на торжества превысили миллиард долларов, причем большая часть этих денег была конфискована у населения и иностранных компаний.
На коронацию были приглашены главы всех стран мира, но никто из них не приехал.
Бокасса был свергнут французским спецназом. Император имел в мире весьма скверную репутацию. Его подозревали в каннибализме.
Дружба с таким человеком вредила репутации Франции.
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