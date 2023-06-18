Иванка Трамп и Джаред Кушнер идут вперед: почему дочь и зять игнорируют скандал в семье

Многие убеждены, что старшая дочь Дональда Трампа Иванка изо всех сил старается дистанцироваться от своей скандальной семьи, сообщают СМИ.

Но новые инсайдеры говорят: наследница миллиардера справляется с такими проблемами по-своему. В частности, в связи с этим может завершиться предполагаемая вражда Иванки Трамп с невесткой Карли Клосс.

По данным источников издания People, Иванка изо всех сил старается сосредоточиться на семейной стороне своей жизни, особенно на Кушнерах и детях.

Это был тяжелый период для всех детей Трампа, однако Иванка всегда была особенно близка с отцом. Она его любит, ее дети любят дедушку, они по-прежнему дружная семья. Но Иванка не хочет заниматься юридическими вопросами. Она отстранена от этого и хорошо адаптировалась в Майами, - заявил инсайдер.

Что касается ее мужа, американского бизнесмена, владельца девелоперской компании и газеты New York Observer, то он сосредоточен на том, чтобы добиться стремительного успеха своей частной инвестиционной компании.

Защита своих детей от споров не означает, что она прекратила всякое общение со своим отцом, - сказал источник. Но Иванка и Джаред сегодня живут своей собственной жизнью. Они идут вперед.

У пары трое общих детей: 11 летняя Арабелла Роуз, 19-летний Джозеф Фредерик и 7-летний Теодор Джеймс.