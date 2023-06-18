Кирпичом по слизням: как с помощью дедушкиных советов запросто избавиться от вредителя

Слизни - враги многих растений, но больше всего страдает от них капуста. В борьбе с ними используют и готовые магазинные препараты, и народные методики.

Есть один совершенно простой способ, которым пользовались еще наши дедушки и бабушки. Примечательно, что он эффективен по сей день. И основан на том, что в жаркие дни слизни любят прятаться в темных и прохладных укрытиях.

Эту особенность и нужно использовать, чтобы применить против самих вредителей.

Речь идет о кирпичах. Нет, бить с их помощью вредителей не придется. Все намного проще: стройматериал следует разложить на огороде. И сделать это так, чтобы между землей и их нижней поверхностью остался небольшой зазор. Для этого можно подложить под кирпич небольшой кусок дерева.

Идеально распределить кирпичи по периметру гряд с капустой. Но можно разместить и между рядами. Останется только периодически переворачивать кирпичи и собирать слизней, которые туда заползли.

Этот метод проверен временем и дает максимальный эффект. Но самое главное - он безопасен для огорода и окружающей среды.