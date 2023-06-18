У клубники стали сохнуть ягоды: можно ли их спасти

Случается. что ухоженные вроде бы грядки клубники неожиданно начинают "радовать" сюрпризами: ягоды вдруг начинают сохнуть на корню. В чем причина подобного явления?

Как уточняют эксперты, в основном это бывает из-за нехватки влаги либо питательных веществ в период формирования ягод. Однако могут быть и более опасные причины.

В частности, ягоды клубники сохнут по причине фузариозного увядания (сухой гнили). Этот диагноз можно поставить, если листочки сохнут по краям. Что предпринять? Следует опрыскать кусты «Фундазолом», смешав 10 гр. вещества с 10 л воды.

Ягоды могут сохнуть и по причине вертициллезного увядания. При таком заболевании куст вянет и засыхает буквально за неделю. Первыми сохнут нижние листья, потом верхние. Черешки краснеют, а ягоды становятся бурыми. Чтобы спасти положение, надо обработать кусты фитоспорином (2-3 ч. л. на 10 л воды).

Иногда так растение реагирует на атаку трипсов. Чтобы убедиться в этом, надо положить под куст листик белой бумаги и потрясти. Если стали падать мелкие жучки примерно в 1 мм размером - это трипсы. Справиться с ними можно с помощью «Фитоверма» или «Биоверта».