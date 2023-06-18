Микрозелень как модный тренд здорового питания: преимущества выращивания

Микрозелень - отличный выбор для тех, кто следит за своим питанием и здоровьем. Она может обеспечить вас необходимыми витаминами круглый год.

Питательная прибавка к пище

Микрогрин - источник многих питательных элементов, помогает сделать рацион более сбалансированным и сытным. В молодой зелени полезных веществ гораздо больше, чем у взрослого растения.

Быстро растет

Выращивать микрозелень легко, она не требует особых трудозатрат. Растет очень быстро, урожай можно вырастить на подоконнике, на столе, в специальных контейнерах для микрогрина или в лотках. Обычные овощи, которые мы выращиваем в полном размере до взрослого состояния, дают плоды гораздо позже. Употреблять в пищу микрозелень можно уже через 1-3 недели.

Витамины круглый год

Выращивать микрозелень можно круглый год, и летом, и зимой, независимо от погодных условий, обеспечив себя питательными, полезными микроэлементами в полном объеме.

Универсальный продукт

Микрозелень можно добавлять к самым разным блюдам, у каждого вида зелени свой вкус, аромат, свой набор полезных элементов. Попробуйте вырастить брокколи, рукколу, редис, базилик, чтобы оценить палитру разных оттенков вкуса.

Экономия

Микрозелень можно купить в готовом виде, ну куда приятнее есть продукт, выращенный своими руками. К тому же, это самостоятельное разведение микрогрина обойдется дешевле.

Интересный процесс

Наконец, само по себе выращивание зелени на подоконнике - увлекательное и познавательное занятие, позволяющее узнать что-то новое о жизни растений и примерить на себя роль садовода.