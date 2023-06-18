Дачный эксперт рассказал, как выращивать крыжовник, чтобы урожай не разочаровал

Рассказываем вместе с экспертом, как вырастить на даче крыжовник и добиться от него хорошего плодоношения.

Кусты хорошо растут на солнце и в тихом месте без холодных ветров. Если посадить крыжовник в низине или в затененном участке, он начнет болеть и чахнуть.

Это растение хорошо себя чувствует на песчаной, слабокислой глинистой или суглинистой почве. При этом грунт должен быть питательным и дренированным.

Крыжовник предпочитает почвы с низкой или нейтральной кислотностью.

Плодоносить крыжовник может до 15 лет, при этом почва после него сильно обедняется.

Поливать нужно глубоко и редко. Обязательно делаем обрезку. Рано весной в начале сезона вегетации нужно подрезать побеги прошлого года на одну четвертую или чуть больше.

Плохие ветки - поврежденные, старые, больные - нужно удалять сразу у основания.