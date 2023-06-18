Садовод-эксперт рассказал, сколько раз нужно подкормить клубнику, чтобы был знатный урожай

Предлагаем несколько полезных советов для выращивания богатого урожая популярной дачной ягоды.

Сначала проверим питательность почвы, насколько она насыщена полезными элементами. Если земля скудная, это нужно исправить внесением удобрений.

Делаем это перед высаживанием ягодника, подкормку добавляем в виде органики: компоста или перепревшего навоза.

Посадив клубнику, можно чуть позже внести легкое минеральное удобрение со сбалансированным составом. Подкармливаем ягодник 1-2 раза в первый месяц после посадки.

Это поможет развить крепкие корни и хорошую листву.

Продолжаем подкормки весь период вегетации. Дайте растениям адаптироваться на новом месте, после чего регулярно подкармливайте их.

Тогда кустики будут расти здоровыми, хорошо зацветут и дадут много плодов. Особенно важно поддержать растения в период роста, на момент цветения и плодоношения.

Подстраивайтесь под нужны растения, если есть необходимость, давайте подкормки чаще, выбирайте подходящие составы. Обращайте внимание на то, как выглядят кустики.

Пожелтение листьев - это дефицит питания, медленный рост говорит о том же.

Однако перебор с подкормками - это тоже плохо. Последствия могут быть такими: вымывание питательных веществ из грунта, дисбаланс ценных элементов в тканях, ожог растения.