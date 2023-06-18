Опытный садовод объяснил, как уберечь сад, если заболело одно дерево

Какие меры помогут сохранить сад здоровым, рассказал эксперт.

Действовать нужно незамедлительно. Сначала пытаемся понять, чем заболело дерево - ставим диагноз. Обращаем внимание на изменение формы, цвета листьев, коры, побегов.

Возможно вы заметите преждевременное увядание, замедление роста, повреждения. Любые подозрительные симптомы должны насторожить.

Следующий этап - обрезка больных частей. Убираем все зараженные листья, побеги, плоды. Места среза обрабатываем дезинфицирующими препаратами.

Садовый инструмент, используемый при обрезке, тоже обеззараживаем - до и после срезания.

Наблюдаем за остальными деревьями в саду. Особенно уделите внимание растениям, произрастающим по соседству с больной плодовой культурой.

Чем раньше заметим у них признаки болезни, тем больше шансов ее победить и предотвратить дальнейшее распространение патогенов-возбудителей.

Не засоряем участок, следим за чистотой, убранный мусор выбрасываем в компост или в специально отведенные места. В замусоренном саду чаще развиваются болезни и заводятся вредители.

Если вы определили болезнь, лечите дерево специальными препаратами.

Дезинфицируйте инструменты каждый раз перед использованием и после него.

Не добавляйте в сад новые растения из непроверенных источников или при высоком риске заражения привезенных экземпляров.