Опытный дачник помог разобраться, что лучше для томатов: жидкие или сухие подкормки

Какому способу отдать предпочтение, решите сами, узнав о преимуществах каждого из них.
Нет плохих или хороших подкормок. Просто для каждого удобрения свое время и место. Выберите, что вам удобнее в той или иной ситуации, и применяйте.
Какие плюсы есть у сухих удобрений
Это составы, которые характеризуются пролонгированным действием. Они высвобождаются медленно и постепенно отдают полезные вещества растениям.
Это значит, огородные культуры будут постоянно обеспечены притоком ценных элементов долгое время.
Применять сухие препараты проще простого: нужно лишь рассыпать их по почве вокруг растения или заглубить в землю при посадке.
В сухих смесях сбалансированный состав, в который включены все необходимые растению элементы в нужном объеме и в правильных пропорциях.
Сложно перекормить растение сухой смесью.
Сухие гранулы с медленным высвобождением вряд ли приведут к чрезмерному потреблению питательных элементов огородными культурами иди к ожогу корней.
Преимущества жидких удобрений
Они действуют быстрее сухих, легче усваиваются корневой системой.
Жидкие подкормки можно давать растению прямо по листовым пластинам, так питание усвоится непосредственно листьями и побегами.
Как правило жидкие удобрения изготавливают в виде концентрата, который легко разводить в нужной пропорции.
Можно контролировать степень концентрации на свой вкус, усиливая или ослабляя ее по необходимости.
Жидкая подкормка делает питательные вещества, находящиеся в почве, более доступными для поглощения растениями.
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