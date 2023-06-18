Опытный дачник помог разобраться, что лучше для томатов: жидкие или сухие подкормки

Какому способу отдать предпочтение, решите сами, узнав о преимуществах каждого из них.

Нет плохих или хороших подкормок. Просто для каждого удобрения свое время и место. Выберите, что вам удобнее в той или иной ситуации, и применяйте.

Какие плюсы есть у сухих удобрений

Это составы, которые характеризуются пролонгированным действием. Они высвобождаются медленно и постепенно отдают полезные вещества растениям.

Это значит, огородные культуры будут постоянно обеспечены притоком ценных элементов долгое время.

Применять сухие препараты проще простого: нужно лишь рассыпать их по почве вокруг растения или заглубить в землю при посадке.

В сухих смесях сбалансированный состав, в который включены все необходимые растению элементы в нужном объеме и в правильных пропорциях.

Сложно перекормить растение сухой смесью.

Сухие гранулы с медленным высвобождением вряд ли приведут к чрезмерному потреблению питательных элементов огородными культурами иди к ожогу корней.

Преимущества жидких удобрений

Они действуют быстрее сухих, легче усваиваются корневой системой.

Жидкие подкормки можно давать растению прямо по листовым пластинам, так питание усвоится непосредственно листьями и побегами.

Как правило жидкие удобрения изготавливают в виде концентрата, который легко разводить в нужной пропорции.

Можно контролировать степень концентрации на свой вкус, усиливая или ослабляя ее по необходимости.

Жидкая подкормка делает питательные вещества, находящиеся в почве, более доступными для поглощения растениями.