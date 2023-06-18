Не надо колорада: какие способы 100 процентов избавят от картофельного вредителя

На самом деле способов борьбы с колорадским жуком много. Например, механический сбор как жуков, так и их яиц. Дачники частенько используют для таких целей и приманки.

Можно отпугнуть его и с помощью запаха некоторых растений - лаванды, мяты либо пижмы. Если высадить их недалеко от картофельной грядки, о жуках можно будет забыть.

Одним из эффективных способов борьбы с вредителем по праву считается опудривание ботвы золой. Еще лучше, если смешать ее с полынью. Для этого надо нарубить 300 гр. травы, добавить 2 стакана золы, залить это кипятком. Настоять, процедить, затем долить водой до 10 л и опрыскать ботву.

Через сутки-двое погибнут и личинки, и взрослые жуки. До цветения опыление надо проводить раз в две недели, после - раз в месяц. Если к тому же посыпать золой и грунт между кустами, эффект будет максимальным.

Колорадский жук будет обходить картофельные плантации стороной и тогда, когда земля между кустами картофеля засыпана свежими опилками, лучше сосновыми или березовыми.

Популярна и эффективна также обработка на основе нашатырного спирта: 50 мл на 10 литров воды. Отлично отпугивает и корень девясила. Для этого надо заварить 100 гр. девясила 1 л кипятка, потом развести водой до 10 л и периодически поливать таким раствором грядку. Вредители вскоре исчезнут.