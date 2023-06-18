Канадские копы выписывают штрафной хот-род по соображениям безопасности

Посетите практически любое крупное автомобильное мероприятие в Северной Америке, а также во многих других частях света, и вы увидите точно такой же Ford 32-го года выпуска, если не больше.

Владелец этого hot rod не собирается просто платить штраф, а затем добавлять крылья и брызговики, чтобы его Двойка выглядела странно.

Он утверждает, что автомобиль был осмотрен незадолго до подачи жалобы, но полицейские (или Королевская канадская конная полиция, как им нравится, когда их называют) провели осмотр на дороге и определили, что транспортное средство вышло из строя.