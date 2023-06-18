Томаты зацвели: чем их подкормить на этом этапе, чтобы они сформировали больше завязи и дали обильный урожай

Томаты - растения с хорошим "аппетитом". Чтобы плоды выросли большими, вкусными, мало их просто подкормить компостом либо минеральными удобрениями. Это надо делать на протяжении всего вегетационного периода.

Во время цветения томатам особенно важно восполнить элементы питания, которых недостает в почве. Чаще всего это - фосфор и калий, реже - магний и бор. Эти элементы помогают помидорам развивать цветы и плоды, от них в итоге зависит качество и будущий урожай.

До тех пор, пока не завяжутся первые плоды, каждые две недели томаты надо кормить "зеленым удобрением". В нем много азота и минеральных элементов. К началу формирования плодов такие подкормки надо прекратить.

С появлением первых кистей томатов надо внести раствор, приготовленный из 1 ст.л "Монофосфата калия" и 10 л воды. Подкормить под корень либо по листу.

Чтобы помидоры увеличили количество плодов, а завязи не отваливались, следует опрыскать цветочные кисти препаратом "Завязь". Всего надо провести 3 таких обработки: в период формирования первой, а также второй и третьей кисти.

Важно в период цветения обеспечить растение достаточным количеством воды. Томаты требуют 1-3 полива в неделю - в зависимости от типа почвы и градуса температуры, а также погоды.