Гейтс и легендарный предприниматель Уоррен Баффет подружились 30 лет назад

Гейтс отпраздновал эту дружбу - и 90-летие Баффета - в блоге в 2020 году и рассказал об одном из способов, которым Баффет повлиял на него.

"Как сказал сам Уоррен несколько лет назад, когда мы беседовали с некоторыми студентами колледжа: "Вы будете двигаться в направлении людей, с которыми вы общаетесь. Поэтому важно общаться с людьми, которые лучше тебя", - написал Гейтс.

"Друзья, которые у тебя есть, сформируют тебя на протяжении всей жизни. Заведите хороших друзей, сохраните их на всю оставшуюся жизнь, но пусть это будут люди, которыми вы восхищаетесь и которые вам нравятся ".