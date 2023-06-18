Кого не призывали на фронт в годы Великой отечественной войны

С первого дня Великой отечественной войны в военкоматах не было нехватки желающих отправиться на фронт - люди уже 22 июня собирались в очереди. Тогда под ружье встало практически всё мужское население.
Не было массового бегства за границу, ведь когда на твою страну напали, уклонение от службы покрывало тебя позором на всю оставшуюся жизнь, даже если до тебя не доходили руки НКВД. Разумется, брали не всех.
Конечно, не было на войне места инвалидам, тяжело больным, слабовидящим и психически нездоровым. Директора и высокие чины крупных предприятий получали бронь от места работы, ведь их знания были куда важнее в тылу, чем на фронте.
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Опытные работники села также были важнее в тылу, им предстояла другая битва - битва за урожай. Работники оборонных предприятий в большинстве своем не ехали на войну, но работали практически 24 часа в сутки у станков, производя автоматы, винтовки, танки и машины.
Работников культурной сферы: журналистов, актеров, певцов, литераторов - всех их вывозили в тыл, так как их задачей было поддержание морального духа на информационном и идеологическом поле Однако, некоторые сами шли на войну, как, к примеру, известный актер Папанов./p>
Заключенных, особенно отбывающих срок по политической 58-й статье, не брали в регулярную армию, зато ими укомплектовывали штрафные батальоны, где они кровью искупали вину.