Кого не призывали на фронт в годы Великой отечественной войны

С первого дня Великой отечественной войны в военкоматах не было нехватки желающих отправиться на фронт - люди уже 22 июня собирались в очереди. Тогда под ружье встало практически всё мужское население.

Не было массового бегства за границу, ведь когда на твою страну напали, уклонение от службы покрывало тебя позором на всю оставшуюся жизнь, даже если до тебя не доходили руки НКВД. Разумется, брали не всех.

Конечно, не было на войне места инвалидам, тяжело больным, слабовидящим и психически нездоровым. Директора и высокие чины крупных предприятий получали бронь от места работы, ведь их знания были куда важнее в тылу, чем на фронте.