Муравьи его боятся, как огня: какое копеечное средство так действует на вредителей огорода

Многие опытные огородники не спешат использовать магазинную химию, желая вырастить экологически чистые овощи. Но как при этом избавиться от вредителей - например, тех же муравьев?

Как признался автор блога "Дом в лесу" на платформе Дзен, он испробовал разные варианты, но желаемых результатов не получил.

Тем временем муравьи расплодились на участке так, что потери урожая стали весьма ощутимыми. Пока соседка-биолог не дала ему ценный рецепт приготовления средства, которое избавит огород от насекомого.

Для этого надо 1 столовую ложку сахара смешать с половиной такой же ложки борной кислоты. Залить 1 литром горячей водой. Потом снова перемешать, пока содержимое не растворится полностью.

Затем разлить по небольшим плошкам и расставить на грядках. Содержимое емкостей будет приманивать муравьев, ну а потом борная кислота сделает свое дело.

Работу с такими приманками надо провести за лето раза три, и после этого муравьи исчезнут если не навсегда, то очень надолго. А если появятся, то рецепт борьбы с ними, причем проверенный на практике, уже есть!