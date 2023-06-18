История безумного диагноза легендарной Фаины Раневской

По словам легендарной советской актрисы Фаины Раневской, со всеми режиссерами у нее было взаимная нелюбовь. Со всеми, кроме одного - Таирова. Его задачей, по словам самого режиссера, было вырастить актера, который будет универсальным солдатом - который будет петь, танцевать, будет акробатом и актером драмы.

При этом самого Таирова регулярно обвиняли то в преклонении перед Западом, то в искажении истории русского народа, а 9 мая 1949 года он был уволен из Камерного театра по решению Комитета по делам искусств.

После этого Фаина Раневская крайне болезненно переживала увольнение режиссера, даже плакала целыми днями, ведь он стал ей крайне близок. В какой-то момент друзья актрисы буквально затолкали ее на прием к специалисту.

После разговора с Раневской в ее карточке появился диагноз - психопатия.