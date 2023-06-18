Очки от Бейонсе: студент поймал их во время шоу, и решил продать с аукциона

Бейонсе во время своего тура "Renaissance" дважды выбросила пару солнцезащитных очков за сцену, спровоцировав ссору. Поймать их удалось тиктокеру Валентино Родригесу. Он признался, что принял "трудное" решение продать дизайнерские очки.

Аукционный дом считает, что за них можно выручить от 12 800 до 19 200 долларов.

20-летний Валентино - тиктокер и начинающий кинорежиссер, уточнил, что в минувшем месяце он посетил первый концерт в Лондоне в рамках мирового турне Бейонсе Renaissance на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

30 мая Родригес поделился видео, где запечатлен момент, когда Бейонсе бросила свои солнцезащитные очки в толпу. Это спровоцировало ссору между другом Родригеса, Халидом, и другим посетителем, поймавшим аксессуар.

Десять минут спустя Бейонсе спасла положение, выйдя на сцену с очками в руках и бросив их прямо Родригесу.

В тот момент я полностью потерял контроль над своим телом, - написал он в комментарии TikTok.

Родригес отметил, что на очках были выгравированы цифры 4-23, которые приходятся на его день рождения, и это делает момент еще более удачным. В серии последующих видеороликов Родригес показал солнцезащитные очки вблизи и рассказал, как отнес их в оптику, чтобы починить сломанную деталь.

Но, вместо того, чтобы оставить их себе, Родригес сказал, что в конечном счете принял трудное решение продать их. Такой выбор вызвал гнев некоторых суперфанов Бейонсе.

Молодой человек рассказал Insider, что решил выставить очки на аукцион, потому что меньше чем через год заканчивает школу кинопроизводства и планирует использовать полученные средства для начала своей карьеры.

На мой взгляд, мне была предоставлена возможность превратить то, что было лучшим концертным опытом в моей жизни, в возможное финансирование начала карьеры режиссера моей мечты, - сказал он. Я не сомневаюсь, что Бейонсе хотела бы, чтобы я воспользовался этой возможностью.

Очки будут проданы 4 июля британским аукционным домом Omega Auctions, специализирующимся на музыкальных памятных вещах и виниловых пластинках.

На аукционе Omega Auctions указана ориентировочная цена, по которой очки будут продаваться: от 10 000 до 15 000 фунтов стерлингов.