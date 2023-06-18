Илон Маск готовится к повторному запуску своей взрывоопасной ракеты Starship

Два месяца назад космический корабль SpaceX эффектно взорвался во время своего первого орбитального испытательного полета после трудного подъема в небо над Южным Техасом.

Теперь гендиректор SpaceX Илон Маск может получить второй шанс уже этим летом. Во вторник в Твиттере он написал, что очередное испытание Starship состоится в ближайшие "шесть-восемь недель". В свете многочисленных неудач, которые постигли SpaceX, это звучит довольно амбициозно.

Сама ракета во время неудачного взлета была не единственной жертвой. По-видимому, из-за плохого планирования со стороны SpaceX мощные ускорители Starship уничтожили стартовую площадку.

Ее придется не только тщательно перестроить, но и оснастить дополнительными системами для уменьшения создаваемой безумной тяги.

Даже если инженеры справятся со всеми этими техническими задачами менее чем за восемь недель, у SpaceX есть еще одно серьезное препятствие: Федеральное управление гражданской авиации США, которое посадило Starship на землю в ожидании расследования несчастного случая.

Чтобы еще больше усложнить ситуацию, экологические организации подали в суд на FAA из-за потенциального воздействия запусков SpaceX на окружающую среду в этом районе.

НАСА уже выразило свои опасения, что дальнейшие сбои со Starship могут вынудить агентство отложить свою миссию по высадке на Луну, получившую название Artemis 3, которая должна использовать ракету в конце 2025 года.