Оживут даже самые чахлые огурцы: для этого надо всего несколько ложек подкормки

Как защитить саженцы огурца от стресса, снизить негатив при резком перепаде температуры?

К решению такой задачи лучше подойти комплексно, считает автор канала "Зеленые истории" на платформе Дзен. Блогер считает, что лучше заранее запастись средством, которое поможет корневой ситеме усвоить азот, калий, кальций, серу и так далее.

Это - гумат калия. Он способен также выравнивать уровень pH почвы. Его применение способно оживить даже самые чахлые и безнадежные огурцы: они становятся жизнерадостными, зелеными и подают большие надежды на богатый урожай.

Применять гумат калия можно несколько раз за сезон. Первую подкормку им надо провести через неделю после посадки рассады в грунт. Часто уже на этой стадии можно увидеть первые признаки дефицитов.

К примеру, желтая кайма по краю листа сигнализирует о том, что растению не хватает калия. Корневая система пока еще не в состоянии извлечь все питание из почвенного раствора. К тому же pH может указывать на закисление.

Для применения средства надо 4 ст л. жидкого гумата калия развести в 40 л воды. Этого количества хватит для подкормки 20 саженцев. Повторно таким средством надо подкормить огурцы в начале плодоношения, а потом - по мере необходимости.