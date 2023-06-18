Привычки французов, которые могут вывести любого русского из себя

Французы - это действительно особые люди, и манеры их поведения могут шокировать представителей других национальностей, особенно русских. Для русского человека открытость французов может стать непривычной, ведь они готов обсуждать насущные проблемы даже в малознакомых компаниях.

При этом, зачастую, они могут быть излишне эмоциональный при дискуссии, однако, до грубости дойти может крайне редко, поэтому французский этике - это не миф, а реальность. Чаще всего, они постараются элегантно выйти из ситуации.

Есть у народов и схожая черта - это привычка жаловаться, к примеру на правительство, вместо того, чтобы попытаться исправить ситуацию. При этому французов есть одна замечательная черта - умение договариваться. Это работает не только в обычной жизни, но и в государстве в целом. Вы можете попросить в налоговой отсрочку выплат и, скорее всего вам пойдут навстречу.