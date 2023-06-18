Не наделать ошибок: как неправильные шаги могут привести к развитию фитофторы

Как не допустить развития фитофтороза - одной из главных проблем здоровья томатов? Как уточняют эксперты, здесь важна профилактика. И лучшее средство для профилактики биоагента - использование другого биоагента.

То есть, если для таких целей применяется сенная палочка либо триходерма, фитофтора на их место не придет: место уже будет занято.

Потому нужно хотя бы три-четыре раза внести эти средства как по растениям, так и по почве. При этом выдержать интервал 7-10 дней. За это время бактерии успеют размножиться и занять место потенциального размножения фитофторы.

При этом ни в коем случае нельзя сначала использовать фитоспорин, а затем триходерму. Даже для обработки почвы нельзя использовать одно средство, а для обработки томатов - другое.

Специалисты подчеривают: триходерма и сенная палочка в природе антагонисты! То есть, это организмы, сражающиеся между собой. Более того - организмы при этом продуцируют специфичные антибиотики.

Те из огородников, которые вносят и триходерму, и сенную палочку, просто расчищает дорогу фитофторе, потому что в сражении между собой эти препараты ослабнут, и бороться с фитофторой точно не будут.

Также, применяя биопрепараты, стоит воздержитесь и от химии.