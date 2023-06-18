Волочкова рассказала, чего ей не могут простить женщины

В рамках этого эфира Алла Довлатова и Анастасия поговорили и о личной жизни балерины.

«Скажи мне, сейчас, на данный момент, в твоей жизни есть мужчина?», – спросила свою гостью ведущая «Русского Радио».

«Я говорю вам правду: мужчина в моей жизни есть всегда!», – ответила Анастасия Волочкова.

Вы понимаете, чего не могут мне простить недолюбленные женщины?

Того и не могут простить, что, как только у меня завершаются одни романтические отношения, тут же начинаются другие, а тётеньки сидят и кусают локти.