Мария Погребняк рассказала об изменениях в семейной жизни

23:02 2023-06-18

Она не раскрыла имя своего кавалера, лишь указав, что он ведёт не публичный образ жизни.

Ранее Мария рассказала о том, что у неё в отношениях с супругом Павлом. По ее словам, они с мужем поняли, что являются слишком разными людьми, и приняли решение расстаться.

«Я бы не хотела поднимать эту тему лишний раз, чтобы не травмировать детей. Между нами пропало чувство любви, и мы поняли, что нужно расходиться», — поделилась знаменитость в одном из недавних интервью.

Они с бывшим возлюбленным находятся в хороших отношениях, живут вместе и хотят оставаться любящими и заботливыми родителями для своих сыновей.

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