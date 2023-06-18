Мария Погребняк рассказала об изменениях в семейной жизни

Ранее Мария рассказала о том, что у неё в отношениях с супругом Павлом. По ее словам, они с мужем поняли, что являются слишком разными людьми, и приняли решение расстаться.

«Я бы не хотела поднимать эту тему лишний раз, чтобы не травмировать детей. Между нами пропало чувство любви, и мы поняли, что нужно расходиться», — поделилась знаменитость в одном из недавних интервью.

Они с бывшим возлюбленным находятся в хороших отношениях, живут вместе и хотят оставаться любящими и заботливыми родителями для своих сыновей.