Полив помидоров подкисленной водой творит чудеса: плоды растут быстрее и не гниют

00:33 2023-06-19

Если поливать помидоры подкисленной водой, они будут быстрее расти, а на плодах не появятся пятна и вершинная гниль.

Особенно эффективен такой полив в случае, когда в землю было внесено слишком много древесной золы.

Секрет в том, что помидоры любят чуть кислую почву. Поэтому их стоит поливать водой, в которой разведена 1 ст.л. лимонной кислоты.

Если проблем с золой не было, нужно приготовить другой состав  для полива: высыпать остатки горения древесины в 1воду и добавить уксус 9%.

Раствор нужно настоять, а затем разбавить водой в соотношении 1:3 и полить растения. 

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