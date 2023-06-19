Полив помидоров подкисленной водой творит чудеса: плоды растут быстрее и не гниют

Особенно эффективен такой полив в случае, когда в землю было внесено слишком много древесной золы.

Секрет в том, что помидоры любят чуть кислую почву. Поэтому их стоит поливать водой, в которой разведена 1 ст.л. лимонной кислоты.

Если проблем с золой не было, нужно приготовить другой состав для полива: высыпать остатки горения древесины в 1воду и добавить уксус 9%.

Раствор нужно настоять, а затем разбавить водой в соотношении 1:3 и полить растения.