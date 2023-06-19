Садовод со стажем объяснил, чем опасны старые сухие деревья в саду и надо ли их убирать

Бесполезные разлагающиеся деревья на территории сада слабеют, становятся неустойчивыми. Их структура разрушается.

При сильном ветре такое дерево запросто может рухнуть, или обломаются его крупные ветки.

Это чревато материальным ущербом, причинением травм и повреждений, опасных даже для жизни людей или их домашних питомцев.

Второй нехороший момент - атаки вредителей и заболевания. Старые ослабленные деревья чаще подвержены негативным воздействиям, особенно грибковым инфекциям.

А значит, они являются потенциальным источником заражения для других деревьев и могут погубить весь сад.

Убирая умирающие старые деревья, мы предупреждаем болезни и нападки вредителей, защищая здоровые плодовые культуры.

Кроме этого, старые засохшие деревья совсем не украшают сад. Удалите их - и ландшафт сразу заиграет новыми красками.

Если вы продаете ваш участок, засохшие деревья могут стать причиной снижения его стоимости: никому не хочется потом решать проблему с удалением этих деревьев.

И соответственно, убрав это "пятно" с участка, мы значительно повышаем спрос на загородную усадьбу.

Нельзя сбрасывать со счетов и пожароопасную ситуацию. Засохшие деревья вспыхивают, как спичка, и могут уничтожить при случае весь участок.